Mussomeli, incontro pro profughi ucraini tra gruppi volontariato e amministrazione comunale.Monitoraggio degli interventi

MUSSOMELI – C’è stato nei giorni scorsi, presso la sede della Fratres in Piazzale Mongibello, un incontro fra le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio per trattare l’argomento accoglienza a Mussomeli i profughi dell’Ucraina. Presenti le Associazioni, Fratres (gruppo donatori di sangue) di cui è presidente Vincenzo Sorce, Misericordia (Vittorio Catania), Croce Rossa (Valerio Frangiamore), Caritas, (Vincenzo Sorce, Vittorio Catania e Calogero Genco), Conferenza San Vincenzo (Pippo Genco) Cisom (Enzo Profita). Presenti il sindaco Giuseppe Catania con i suoi assessori e consiglieri comunali. Una riunione in cui ognuno ha manifestato il proprio pensiero al riguardo, soffermandosi sulla “scheda monitoraggio aiuti Ucraina”, (disponibilità accoglienza ed alloggio e disponibilità alla concessione di altri aiuti come fornitura pasti, fornitura abbigliamenti fornitura contributi in denaro), elaborata dal Comune di Mussomeli, da consegnare a coloro che manifestano l’intenzione di aiutare i profughi e che potranno riconsegnare, debitamente compilata, alle anzidette associazioni o inoltrare al comune di Mussomeli all’indirizzo mail ucraina@comunedimussomeli.it. Ciò consentirà di avere una situazione delineata per le fasi successive e quindi potere procedere all’effettiva accoglienza a Mussomeli.

SCHEDA MONITORAGGIO AIUTI UCRAINA

Con la presente scheda si vogliono acquisire eventuali disponibilità utili a prestare interventi in soccorso dei nostri fratelli Ucraini colpiti dall’immane tragedia della guerra.

Nome e Cognome Indirizzo Recapito Telefonico Recapito Mail

DISPONIBILITA’ ACCOGLIENZA ED ALLOGGIO Ubicazione unità abitativa □ Centro Storico □ Periferia/Campagna Indirizzo Condizioni □ Già Abitata □ Sfitta □ Già arredata □ Già munita di riscaldamenti Utenze già attivate: □ luce □ gas/metano □ acqua Necessità dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria: N° Posti letto disponibili

DISPONIBILITA’ ALLA CONCESSIONE DI ALTRI AIUTI Fornitura pasti □ Si □ No Fornitura abbigliamento □ Si □ No Fornitura contributi in denaro □ Si □ No Altre disponibilità (specificare………)

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nella presente scheda ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente scheda in base all’art. 13 GDPR 679/16..

Il Compilatore

_______________________

Si prega di compilare la presente scheda e consegnarla alle seguenti Associazioni: Misericordia, Fratres, Croce Rossa, Caritas, Opera di San Vincenzo, Cisom oppure consegnarla al Comune di Mussomeli anche attraverso l’invio al seguente indirizzo mail ucraina@comunedimussomeli.it