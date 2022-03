Mussomeli incontra lo studio Calatrava per nuove progettualità ed idee sul Castello

MUSSOMELI – “Quella di questa mattina – fa sapere il sindaco Catania è stata una riunione di grande spessore culturale ed interesse per la comunità di Mussomeli. Alle 09.00 si è tenuta, infatti, una video call con Micael Calatrava ed il suo staff di architetti collegati dall’ufficio di Dubai. Micael Calatrava è il CEO della Fondazione Calatrava, uno degli studi di architettura più prestigiosi al mondo. Con loro è stato possibile discutere di alcune idee e progettualità finalizzate alla valorizzazione del nostro Castello e delle aree circostanti, da sviluppare con la condivisione della comunità culturale e di professionisti locale. La prossima settimana in programma un ulteriore incontro di approfondimento. Lavoriamo per portare le eccellenze a Mussomeli”.