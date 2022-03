Mussomeli, festeggiati i 100 anni di nonna Maria nell’intimità della famiglia

MUSSOMELI – Sono stati festeggiati, ieri, i 100 anni di nonna Maria Vullo, residente nel rione Dalmazia. Tutto è avvenuto, come si dice nel nostro gergo, “ ‘a muta e ‘a surda. Infatti, è stato uno dei tanti giorni della sua quotidianità, nelle alterne vicende dell’esistenza, ma certamente il più significativo per avere potuto raggiungere tale traguardo, circondata dall’affetto delle figlie e ringraziando, in cuor suo, il Buon Dio. C’è da dire che l’evento sarebbe passato sotto silenzio, se l’assessore comunale Michele Spoto, delegato da sindaco Giuseppe Catania a portare gli auguri dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza, non avesse riportato sul social la notizia della ricorrenza. Infatti, sono stati tanti i rallegramenti e le congratulazioni di amici parenti e conoscenti fatti giungere tramite social all’indirizzo di nonna Maria Vullo. Evidentemente, non possono mancare gli auguri ‘a za Maria anche da parte nostra.