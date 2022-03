Mussomeli, emergenza popolazioni ucraine. Partito il primo carico organizzato dal Cisom

MUSSOMELI – E’ partito alla volta di Palermo il primo carico di prodotti raccolti in favore delle popolazioni ucraine. Raccolta di aiuti per l’emergenza promossa dal Cisom (Corpo Italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) e consegnata al loro punto di raccolta regionale per il successivo inoltro a Milano sempre presso il Cisom per poi essere spedito nelle località indicate dalle Ambasciate dell’Ordine di Malta dell’Ucraina e delle nazioni confinante. L’iniziativa ha avuto risultati positivi e Vincenzo Profita, responsabile del Cisom della delegazione di Caltanissetta, ha ringraziato don Vincenzo Giovino, parroco della Trasfigurazione, per avere messo, ai fini della raccolta, a disposizione la struttura parrocchiale, il Capo Raggruppamento Sicilia, cav. Angelo Torre che ha organizzato la spedizione dei beni raccolti, e i volontari Giuseppe Di Carlo, Maria Pia Sorce, Maria Scannella, Zina Castronovo, Carmelina Dilena, Antonella Alio, Pina Piparo, Maria Cardillo, Giuseppina Canalella, Enza Sorce, Peppe Calà, Enzo Diliberto, Tanino Antinoro, Giuseppe Garofalo, Paolino Scibetta,, Gianni Piazza e Salvatore Profita.