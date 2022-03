Milena, benedette dal vescovo Russotto tele artistiche del M° Salvatore Seme

MILENA – Benedette dal Vescovo di Caltanissetta mons. Mario Russotto, e consegnate alla comunità ecclesiale di Milena, le quattro tele realizzate dall’artista M° Salvatore Seme di Torre del Greco che così hanno completato l’impianto iconografico inferiore della Chiesa Madre. Va detto che le opere realizzate con olio su tela (210x230cm) rappresentano “La guarigione di Naaman il Siro”, donato in memoria di Cipolla Carmelo e De Luca Virginia, “Il battesimo di Gesù”, donato da Cipolla Vittorio Adolfo e Angilella Maria Rossella, “Il peccato di Davide” donato da Noto Onofrio di Giuseppe e Stella Croce, “La peccatrice in casa di Simone il fariseo”, donato da Benedette, Ludovica e Giuseppe Mariano Mancuso in memoria di Mariano. Enza e Giuseppe Mancuso. La realizzazione dell’iniziativa, già ideata fin dall’esordio del parrocato dell’Arciprete don Luca Milia, è durata poco più di un anno, come ha precisato lo stesso sacerdote. E ciò è stato possibile, dopo avere constatata la condivisione del consiglio pastorale e di alcuni membri della comunità che custodiscono la storia e le tradizioni di Milena, nonché il sostegno e le indicazione del Presule diocesano. La benedizione delle tele da parte del Vescovo Russotto è avvenuta nei giorni scorsi con la gioia e soddisfazione del Parroco Milia, del suo vice don Giuseppe Gioele e della comunità. Era presente il sindaco Claudio Cipolla.