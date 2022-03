McDonald’s ferma le attività in Russia, uomo riempie il frigo di hamburger (altri li vendono a quasi 300 euro)

Dopo che il McDonald’s ha annunciato la chiusura temporanea dei suoi 850 punti vendita, in Russia è corsa al Big Mac. Un uomo ha pubblicato una foto su Reddit, poi ripresa dal Daily Mail, nella quale mostra il suo frigo stracolmo di hamburger McDonald’s.

Altri hanno invece pensato di rivendere panini e altri prodotti del fast food a prezzi gonfiati. Su Avito, una sorta di eBay russo, c’è chi chiede quasi 300 euro per un menu Big Mac, circa 800 per tre sacchetti con all’interno bevande e hamburger, 188 per una porzione di nuggets di pollo e 7.50 per una singola confezione di maionese.