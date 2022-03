I.I.S. “Hodierna” Mussomeli: Adesione Progetto ME.MO 2.0 Scuola Superiore Sant’Anna PISA

MUSSOMELI – L’I.I.S. “G.B. Hodierna”, ha partecipato alla selezione effettuata dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nell’ambito del progetto Me.MO 2.0 avente ad oggetto un programma di orientamento e mentoring che si propone di accompagnare verso la scelta universitaria un numero selezionato di studenti del penultimo anno della scuola secondaria superiore sulla base del merito scolastico. Detto progetto, della durata annuale, prevede incontri a livello regionale, lavori di gruppo, workshop ed attività didattica orientante a cui si affiancano l’attività di mentoring del team degli allievi della Scuola. I 360 partecipanti saranno suddivisi in squadre di 15/20 studenti organizzate su base regionale che parteciperanno agli incontri realizzati in modalità mista, ovvero online e in presenza, compatibilmente con le misure connesse con la pandemia in corso; questi ultimi incontri avverranno presso sedi raggiungibili dagli stessi. Le attività ricomprendono, quindi, un percorso di orientamento e mentoring che accompagnerà gli studenti verso il traguardo dell’esame di maturità e dell’ingresso all’università. Per l’I.I.S. G.B.Hodiena sono stati selezionati gli studenti Samuele Morreale, frequentante il quarto anno dell’indirizzo AFM, e Giusi Mendola, frequentante la quarta classe dell’indirizzo Turismo, accompagnati dal tutor esterno, prof. Francesco Amico. E’ previsto anche un programma di internship residenziale della durata di tre giorni che sarà realizzato presso la Scuola Superiore Sant’Anna, a Pisa, senza oneri a carico degli studenti. La fase conclusiva prevede che le attività di mentoring potranno proseguire anche nel corso del quinto anno con contatti periodici in modo da verificare l’evoluzione della scelta universitaria e fornire ulteriori consigli e suggerimenti. Detto progetto è realizzato come attività PCTO (Percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e l’orientamento) e prevede un impegno complessivo di 90 ore per ogni studente.