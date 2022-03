Guerra Ucraina, Sicilia: rientra drone a Sigonella, da ieri sorvola Mar Nero

Appare in fase di rientro il drone Northrop Grumman Rq-4B decollato ieri da Sigonella verso l’Ucraina in missione di sorveglianza non armata. Il drone, nominativo Forte12, ha sorvolato da ieri il Mar Nero, secondo quanto emerge dal tracciato di Flightradar.

Quanto al resto degli assetti Nato visibili, il sito Italmilradar segnala un Bombardier 600 Artemis americano in ricognizione al confine tra Romania e Moldavia; un Boeing KC-135R americano in missione di rifornimento sulla Romania; un Boeing Rc-135W in missione di sorveglianza verso la Polonia, nel cielo della quale vola anche un Airbus della Nato. Un Airbus della Raf, invece, sorvola la Bulgara dirigendosi verso il nord.