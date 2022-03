Domenica appuntamento al Signore della Città con l’evento “Le donne e la costruzione della Città Moderna – Storia, tradizioni e prospettive per il centro storico di Caltanissetta”.

CALTANISSETTA. Si svolgerà a Caltanissetta domenica 3 aprile alle 10,30 l’iniziativa dal titolo “Le donne e la costruzione della Città moderna – Storia, tradizioni e prospettive per il centro storico di Caltanissetta”. L’evento si terrà in Via Signore della Città.

L’iniziativa, organizzata dai Comitati di Quartiere “San Francesco/Stazzone”, “Provvidenza/San Giuseppe”, “Santa Croce” e dal Comitato di promozione umana “Santa Barbara”, con il Patrocinio della Diocesi di Caltanissetta – Ufficio Diocesano Cultura e Comunicazioni Sociali, sarà moderata dalla Dott.ssa Pinella Falzone. All’incontro, dopo i saluti istituzionali, interverranno la Prof.ssa Rosanna Zaffuto Rovello, la Prof.ssa Fiorella Falci e Don Alessandro Rovello, con un intermezzo dedicato alla lettura dei testi delle lamentanze dedicate alla Madonna.

A conclusione è prevista la degustazione della ricetta tipica della “Frascatola nissena” ad opera dello Chef Ottavio Miraglia e della recente ed originale creazione dolciaria “Surfaru” preparata dal Maestro pasticciere Lillo De Fraia. Il tutto nel contesto di un evento reso possibile grazie alla fattiva collaborazione delle Suore Francescane del Signore della Città, del Mulino Riggi, della U.S. ACLI di Caltanissetta, dell’Arch. Michelangelo Lacagnina, di Lillo Miccichè e di tutti i Volontari ed i Collaboratori dei Comitati di Quartiere.