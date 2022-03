Da Villalba aiuti umanitari per le popolazioni ucraine

VILLALBA – Il Comune di Villalba, in collaborazione con il Comune di Vallelunga, nei giorno scorsi ha lanciato l’appello della raccolta di beni di prima necessità in favore delle popolazioni Ucraine. Già è stato caricato il primo camion di aiuti umanitari per quel popolo martoriato dalla guerra. A darne notizia il sindaco di Villalba Maria Paola Immordino.”A ciò è stato possibile, ha detto il sindaco, grazie al grande cuore dei nostri concittadini che in questi giorni hanno donato tantissimi beni di prima necessità, oltre a dare in molti la disponibilità ad ospitare chi è costretto a fuggire da questa guerra assurda”. Ha anche ringraziato Giuseppe Cavarretta Trasporti Pizzitello che gratuitamente ha messo a disposizione il suo mezzo e tutti i volontari che hanno collaborato. Questi aiuti umanitari partiranno per le zone ucraine che stanno soffrendo per causa della guerra.