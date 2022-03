Comunicato ANPI Mussomeli per la pace

MUSSOMELI – Dalla sezione ANPI riceviamo e pubblichiamo: “ll ruolo di un’associazione come l’ANPI in un contesto ristretto come può essere quello di un piccolo paese ci porta anche a guardare oltre i confini del nostro territorio. Troviamo che l’eterogeneità di situazioni e vissuti sia fonte di arricchimento umano e sociale. È così tanto nel tessere relazioni e legami con altre realtà associative e sociali, quanto nel manifestare solidarietà verso eventi attuali che solo in apparenza sono lontani da noi. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nega il principio di autodeterminazione dei popoli, fa precipitare l’Europa sull’orlo di un conflitto globale, minaccia un ordine democratico fatto di diritti conquistati nel tempo grazie al sacrificio di moltissime persone, donne e uomini, che hanno creduto negli ideali di uguaglianza, libertà, pacifica convivenza. La morte di migliaia di civili e l’esodo di milioni di profughi ci obbliga a riflettere su un bilancio – purtroppo solo provvisorio – che grava in termini di vite umane soprattutto sulla popolazione ucraina, prima destinataria delle violenze in atto. Anche in questo caso, la consapevolezza che la negazione dei diritti umani – a qualsiasi latitudine, longitudine e distanza fisica – ci riguarda in prima persona ha spinto la nostra sezione ANPI a promuovere una manifestazione per chiedere che vengano immediatamente deposte le armi e che si negozi realmente in favore della pace. L’evento, cui aderiscono studenti e studentesse delle scuole superiori, è denominato “Contro la guerra, per un’Europa di pace” e si svolgerà a Mussomeli sabato 12 marzo, dalle 9:00 alle 13:00, partendo dal Piazzale Mongibello. Ci auguriamo che il nostro appello, rivolto a tutta la comunità, sia accolto anche dalle associazioni presenti sul territorio e che, insieme a noi, vorranno far sentire la propria voce. Il direttivo ANPI “Bella Ciao”

