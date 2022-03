Campofranco, per le prossime amministrative sarebbe disponibile un primo candidato a sindaco: Rosario Nuara

CAMPOFRANCO – (FONTE: LA SICILIA) -Sono cominciate le grandi manovre a Campofranco in vista delle prossime elezioni amministrative e dell’avvio della campagna elettorale ed arrivano i primi spifferi sulle alleanze ed i primi nomi. Sono cominciati i confronti tra le varie forze politiche e ci sarebbero anche i primi apparentamenti e coalizioni. Se nel 2017 ci furono tre candidati, l’attuale sindaco Rino Pitanza, Enrico Lipari e Lillo Guagenti in questa tornata dovrebbero essere soltanto due le liste in corsa. C’è tanta fibrillazione nei partiti, le grandi manovre sono cominciate e si va verso grandi alleanze. Un progetto politico unico nel suo genere, che mai si era visto a Campofranco, per il bene del paese con una lista civica con tutte le forze politiche insieme per fronteggiare l’attuale amministrazione. Insieme il Movimento Cinque Stelle del leader cittadino Enrico Lipari, il Partito Democratico del segretario Lillo Guagenti, Forza Italia del coordinatore Rocco Corsaro e la DC Nuova del segretario Rosario Nuara. Ci sono già stati tanti diversi incontri e addirittura si è arrivati ad uno stato avanzato delle trattative, tanto che ci sarebbe pure il nome del candidato sindaco, l’infermiere sessantatreenne Rosario Nuara. Nel corso del dibattito si sono registrati forti elementi di condivisione nell’analisi delle condizioni di degrado sociale e amministrativo, fortemente deteriorate dall’azione dell’amministrazione cittadina uscente. Le stesse convergenze si sono trovate nella prospettiva di offrire a Campofranco una seria alternativa all’amministrazione Pitanza che ponga al centro lo sviluppo socio-economico e la riaffermazione di valori di civiltà e libero confronto democratico, incarnati da una personalità autorevole e credibile, come Rosario Nuara. Adesso si tratta soltanto di mettere tutto nero su bianco, stilare un programma politico con alcune priorità quali il risanamento del bilancio comunale, la sistemazione del plesso scolastico, la manutenzione delle strade e una sana e seria gestione della cosa pubblica, cercando di attivare le procedure per riportare a Campofranco alcuni finanziamenti del passato andati perduti. (Gandolfo Maria Pepe)