Campofranco. Oggi presentazione del libro di Mario Liberto “Legumi sostenibili: buoni per buongustai, vegetariani e vegani”

CAMPOFRANCO. Sarà presentato oggi, domenica 13 marzo alle ore 19,00 presso il salone parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Campofranco il libro “Legumi sostenibili: buoni per buongustai, vegetariani e vegani” dello scrittore e giornalista Mario Liberto.

L’iniziativa è organizzata dalla locale sezione della Pro Loco del presidente Calogero Termini con la collaborazione dell’associazione “Giovani di S. Rita” del presidente Nazareno Falletta con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Campofranco – assessorato Politiche Culturali – e in sinergia con la Pro Loco di Grotte del presidente Filippo Vitello.

E’ un evento culturale che trova finalmente la sua realizzazione dopo alcuni rinvii dovuti ai casi elevati di covid che hanno interessato la nostra comunità nei mesi passati. Nel contesto dell’iniziativa, è prevista una degustazione di legumi con l’assaggio di vini di una azienda dell’agrigentino. L’evento è curato dall’archeologa Viviana Caparelli che dialogherà con l’autore e condurrà gli intervenuti in una materia che merita essere ampliata nella sua conoscenza in una zona territoriale come la nostra, ricca appunto di tale prodotti della natura.