Campofranco. Ancora in crescita la percentuale della raccolta differenziata. Per il terzo anno di fila Comune premiato dalla Regione

CAMPOFRANCO. Per il terzo anno consecutivo, Campofranco supera la percentuale minima imposta dalla Regione per la raccolta differenziata che è del 65%. Se nel 2019 si era raggiunto il 65,9% ricevendo ufficialmente il riconoscimento e premialità economica in una manifestazione regionale a Catania, nel 2020 è continuato il percorso positivo con il 69,13 % e ancora una premialità economica di € 12.352,00.

Ma è l’anno appena concluso che ha regalato maggiori soddisfazioni in materia: il 2021 si è chiuso con una percentuale che non lascia dubbi: 73,56%. Per il sindaco Rino Pitanza “E’ un risultato che mette in evidenza tutta la bontà delle iniziative messe in atto in questi anni e di questo devo ringraziare gli operatori dell’Azienda che si occupa del servizio, i dipendenti comunali preposti e soprattutto tutti quei campofranchesi, la stragrande maggioranza, che si sono adoperati per l’importante risultato. L’obiettivo, ovviamente, è quello di migliorarci sempre, per avere un paese più pulito, sempre ad alti livelli in tutta Italia in materia di raccolta differenziata che, ricordo, a Giugno del 2017, periodo dell’insediamento di questa amministrazione, era al 23%”.

“Adesso, in pratica, 3 cittadini campofranchesi su 4 fanno bene la raccolta differenziata – ha concluso il sindaco – e questo deve essere da esempio e incentivo affinché, insieme, recuperiamo quel 25% che ancora deve migliorare. Continua il percorso con l’obiettivo di “rifiuti zero”, progetto nazionale al quale abbiamo aderito sin da subito, insieme a tanti comuni d’Italia in un percorso a medio termine che comincia a dare i suoi primi importanti frutti.

Una raccolta giornaliera porta a porta per le diverse tipologie e spesso con doppia raccolta, la fruizione massima dell’isola ecologica (ancora da migliorare) con gli sgravi in bolletta e gli interventi nel territorio, fanno ancora di Campofranco uno dei paesi più positivi in materia ambientale”.