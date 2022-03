Bompensiere. Ripresi i lavori in via Luigi Pirandello

BOMPENSIERE. Sono ripresi i lavori di via Pirandello e fra un mese dovranno essere ultimati. Lo ha comunicato il sindaco Salvatore Virciglio. Il primo cittadino bompensierino ha anche reso noto che è stata collocata la barriera in legno e si sta procedendo alla creazione di un sistema di raccolta delle acque che impedisca l’accumulo in prossimità della curva.

L’ultimo lavoro sarà la sistemazione del campo di tennis che costituisce una struttura sportiva da promuovere e salvaguardare adeguatamente a livello locale.