Bompensiere, convocato per il 22 marzo il consiglio comunale

BOMPENSIERE – ll Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio Comunale per giorno 22.03.2022 alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno: 1)Approvazione verbali seduta precedente, previa nomina degli scrutatori. 2) Esame delle motivazioni giustificative delle assenze da tre sedute consecutive del Consiglio comunale presentate dal consigliere Ciraolo Salvatore, ai sensi dell’art. 29, comma 9, dello Statuto comunale; 3) Approvazione, schema di Convenzione ai sensi dell’art.30 del D.lgs.n.267/2000 s.m.i., tra i comuni di Racalmuto, Castrofilippo, Montedoro, Serradifalco e Bompensiere per la formulazione congiunta di proposta progettuale complessiva, preliminare e finale, nonchè per la successiva realizzazione di interventi di natura “ordinaria o pilota” nel settore dell’edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni per progetti di rigenerazione urbana, riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale di cui all’art.1, commi 534 e ss. l.234/2021 (Legge di Bilancio). Mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione; 4) Adesione al consorzio CEV.