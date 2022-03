Attività di internazionalizzazione: “Festival Sicilia a Ginevra”, organizzato dalla Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (SAIG. Mussomeli presente.

MUSSOMELI – Il 18, 19 e 20 marzo 2022 il Comune di Mussomeli sarà presente, in Svizzera, al “Festival Sicilia a Ginevra”, organizzato dalla Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (SAIG) e con il patrocinio della Regione Siciliana. Sarà una importante occasione di promozione delle bellezze del nostro territorio e delle eccellenze agro alimentari prodotte dalle nostre aziende agricole e dai nostri giovani imprenditori – dichiara Michele Spoto, Assessore all’Agricoltura, Attività Produttive e Sviluppo Economico che sarà presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Mussomeli. Il programma prevede molteplici eventi legati alla valorizzazione della Sicilia e delle sue eccellenze, come ad esempio i prodotti enogastronomici. L’obiettivo è quello di immergere il pubblico, nella Sicilia quella più vera, quella popolare, quella delle tradizioni, indispensabili a forgiare il carattere del popolo siciliano, e della sua terra, ricca di colori, di sapori e di odori. Proprio per questo motivo – continua l’Assessore Spoto – come amministrazione abbiamo pubblicato un avviso rivolto alle imprese che operano nel settore agroalimentare e artigianale interessate a partecipare all’evento “Festival Sicilia a Ginevra” con i propri prodotti e/o lavori. Questa iniziativa – dichiara il Sindaco Catania – è in linea con l’azione di internazionalizzazione che l’Amministrazione Comunale porta avanti ormai da diversi mesi che ha consentito di incontrare istituzioni e operatori economici in occasione di varie fiere e meeting B2B (Liegi, Mosca, Colonia).