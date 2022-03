Al Pronto Soccorso del “M.I.Longo” di Mussomeli nominato il dirigente Giosuè Carduccio

MUSSOMELI – . Il dottore Giosuè Carduccio è stato nominato Responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale “Maria Immacolata-Longo” di Mussomeli. Con la delibera n. 692 del 13 marzo, infatti, il cui oggetto recita: “Conferimento di incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Pronto Soccorso Mussomeli” articolazione interna della U.O.C. MCAU del P.O. di Caltanissetta afferente al Dipartimento di Emergenza Urgenza”, il management aziendale ha messo il sigillo dell’ufficialità a un ruolo che già nei fatti il dottore Carduccio ricopriva da anni. Professionista di lunga esperienza, da sempre impegnato in prima linea in Pronto Soccorso, il dottore Carduccio infatti, insieme a un altro manipolo di professionisti della salute, non di rado s’è ritrovato in trincea a fronteggiare con turni su turni anche raddoppiati, la cronica carenza di personale medico che da troppo tempo affligge gli ospedali di provincia. La procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali di responsabilità di Strutture Semplici afferenti alle UU.OO.CC. del Dipartimento di Emergenza Urgenza, tra le quali è presente la Struttura Semplice “Pronto Soccorso Mussomeli”, era stata attivata dall’Asp a febbraio del 2021, mediante Avviso Interno. Erano pervenute tre richieste ed era stata formulata la graduatoria a seguito della quale, lo scorso novembre venne proposto al dottore Carduccio il conferimento dell’incarico che lo stesso accettò, svolgendolo di fatto da tempo. Giusto due anni ad esempio, prima che la pandemia stravolgesse la vita di tutti noi, ai ragazzi dell’Interact Mussomeli/Valle del Platan che avevano donato pinze Klemmer e pinze chirurgiche, forbici e pinze anatomiche e perfino un frigorifero, in qualità di responsabile facenti funzioni del Pronto Soccorso, nell’accettare tale donazione il dott. Giosuè Carduccio, aveva detto: “Come scriveva Papa Giovanni Paolo II, “Solo il dono sincero di sé verso gli altri, eleva davvero la qualità della vita”, e con questo dono i ragazzi dell’Interact hanno affermato il loro amore verso il nostro ospedale”. A seguito della nomina ufficiale, il personale ospedaliero e di Pronto Soccorso in particolare, s’è congratulato col dottore Carduccio. FONTE:la sicilia R.M.)