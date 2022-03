Dirigenti nazionali e regionali “Fratres” incontrano a Mussomeli il presidente provinciale Calogero Genco

MUSSOMELI – Sono partiti di buon mattino dalla provincia di Catania per raggiungere Mussomeli dove, nel piazzale Mongibello, ha anche sede il Consiglio provinciale di Caltanissetta dei gruppi donatori di sangue “Fratres”, di cui è presidente Calogero Genco. Stamattina, sono arrivati in tre, il presidente regionale Fratres Liliana Dipasquale di Aci Catena, già componente dei revisori dei conti, negli anni passati, della Consociazione Nazionale, Cinzia Lupo, attuale consigliere della consociazione Nazionale ed amministratore del Gruppo Fratres di Catenanuova in provincia di Catania, e Carmelo Rosselli, Presidente dei Fratres di Catenanuova. Un “viaggio della speranza”, l’ha definito la presidentessa Di Pasquale, in quanto in alcuni tratti, il viaggio si è rivelato un po’ difficoltoso per la sua condizione viaria, non certamente buona. Da dire, al riguardo, che attualmente c’è un primo intervento di manutenzione, a cui, seguiranno successivamente interventi più corposi. Una trasferta, dunque, quella dei dirigenti Fratres, nazionali e regionali, nel cuore della Sicilia, per manifestare la propria vicinanza ed assistenza ai gruppi Fratres del nisseno sulle problematiche inerenti il Terzo Settore. Il Presidente Provinciale Fratres Genco ha avuto parole di ringraziamento per la loro “continua ed attiva assistenza” riservata ai gruppi Fratres del Nisseno.