Villalba, finanziato progetto strada contrada “Porco”

VILLALBA . Con prot. N.1635 del 13 gennaio 2022 è stato notificato, dall’ Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, il finanziamento al Comune di Villalba per l’importo complessivo di euro 194.339,37, relativo al progetto esecutivo per “Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e ripristino transitabilità della strada comunale” Porco”. L’ ufficio tecnico sta predisponendo gli atti necessari per l’ inizio dei lavori.