Serradifalco. Riattivato dalla Croce Rossa il servizio di atelier solidale

SERRADIFALCO. È stato riattivato il servizio dell’Atelier Solidale della Croce Rossa Italiana presso l’Unità territoriale serradifalchese di cui è responsabile Filippo Giardina. Il servizio era stato sospeso per via dell’emergenza Covid.

Il servizio dell’Atelier della Solidarietà è stato attivato dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana di cui è presidente Nicolò Piave, per il tramite dell’Unità territoriale di Serradifalco di cui è responsabile cittadino Filippo Giardina.

L’Atelier solidale prevede la raccolta e la distribuzione di vestiti alle persone bisognose. Si tratta di un servizio funzionale alle esigenze di quanti necessitano di abbigliamento e non possono permettersi di acquistarlo. Dunque, un servizio che intende venire incontro a quanti devono fare i conti, in questo periodo di forti ristrettezze, con la crisi economica. Con la ripresa del servizio, pertanto, è possibile recarsi ogni mercoledì dalle 19,30 alle 21,30 presso la sede della Cri serradifalchese, in Largo Macello, sia per ottenere vestiti che per donarli.

Per ogni contatto e informazione è possibile telefonare al numero 338 – 4501185.