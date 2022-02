Presentati 11 progetti che cambieranno Caltanissetta. Gambino: “Giorno importante per la rinascita della nostra città”

Dai progetti, ai filmaker, sogni da trasformare in realtà e speranze da coltivare. Miscela di ingredienti nella conferenza stampa che si è svolta venerdì 18 febbraio a Palazzo del Carmine a Caltanissetta, nella Sala Gialla, in cui il sindaco Roberto Gambino, insieme agli assessori Marcello Frangiamone, Marcella Natale e Cettina Andaloro, ha presentato 11 progetti che “cambieranno il volto di Caltanissetta” . Un volto da cambiare anche in termini di speranza per il futuro.

Alla conferenza era presente anche il giornalista Emilio Casalini di Generazione Bellezza (Rai3) autore di un servizio (lo scorso 9 gennaio) sul capoluogo nisseno che suscitò non poche polemiche. Per questo il primo cittadino lo ha invitato: “È un giorno importante per la rinascita della nostra città. Abbiamo presentato oggi alla stampa progetti per 20 milioni di euro che cambieranno il volto di Caltanissetta e vogliamo mostrare concretamente a tutti i cittadini quello che stiamo costruendo per il nostro territorio. Molto gradita è stata la presenza di Emilio Casalini, giornalista di Rai 3 che aveva raccontato uno spaccato virtuoso di Caltanissetta, presentando però il nostro centro storico ancora come luogo di degrado. Stiamo puntando tantissimo sulla Provvidenza.

C’è ancora lavoro da fare, ma è stato avviato un importante processo di rigenerazione. Emilio Casalini è tornato con “Generazione bellezza” per documentarlo e anche per dare un contributo attivo alla città. Con il suo staff collaborerà alla rigenerazione insegnando agli ospiti dell’Istituto Penale Minorile e dell’UEPE competenze da filmmaker affinché a fine formazione possano raccontare il territorio per immagini attraverso le proprie creazioni”.

Il primo cittadino ha chiarito che il termine per l’affidamento degli undici lavori è fissato per il 30 settembre 2023 e che è stato fissato il termine intermedio del 31 marzo 2024 entro cui dovrà essere realizzato il 30% delle opere, pena la revoca del contributo assegnato. Il certificato di collaudo dei lavori ultimati dovrà essere redatto entro il 31 marzo 2026.

Le opere da realizzare sono: ristrutturazione dell’edificio A dell’ex caserma “Capitano Franco” destinato ad attività sociali (7,5 milioni); completamento lavori centro “M. Abbate” (1 milione); cofinanziamento realizzazione terminal bus extraurbano nell’area dismessa ex mercato ortofrutticolo via N. Colajanni (2.660.663 euro); realizzazione scala mobile scalinata Silvio Pellico e riqualificazione marciapiedi ed adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche da via Crispi e corso V. Emanuele (500mila euro); prolungamento via Romita sino alla via Rochester per chiudere collegamento pista ciclabile tra viale della Regione e il quartiere San Luca (4,8 milioni); ristrutturazione ex scuola “Monaco” da destinare a sede decentrata biblioteca “Scarabelli” (360mila euro); arredo urbano nello spiazzo antistante Palazzo Barile (500mila euro); messa in sicurezza e ristrutturazione muro di cinta stadio Palmintelli (250mila euro); restauro e musealizzazione ex gasometro via Angeli (881.320 euro); riqualificazione palazzo Tumminelli e realizzazione cucina prototipale della dieta mediterranea (1.268.317 euro); restauro casa Michele Tripisciano (280mila euro).

Al termine della conferenza stampa il sindaco, gli assessori, Casalini ed i giornalisti si sono recati nel quartiere Provvidenza.