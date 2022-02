Mussomeli. Il sindaco Catania: “Reclutamento di medici stranieri, in un percorso a breve termine, è l’unica strada percorribile vista la cronica carenza di medici specialisti”

MUSSOMELI. Questa mattina si è svolto il consiglio comunale straordinario sui temi dell’Ospedale e sulla possibilità di reclutamento di personale medico specialistico proveniente da paesi terzi (Extra UE). Il sindaco Giuseppe Catania, nella circostanza, commentando quanto accaduto in seno al consiglio comunale ha sottolineato: “Nel corso della discussione, al netto delle solite ed inutili polemiche, sono emersi due fatti estremamente importanti:

1. E’ stata presentata alla platea dei consiglieri e del pubblico presente la delibera n. 383 del 06.02.2022 a firma del l Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, con il parere favorevole del Direttore Sanitario, Marcella Santino e del Direttore Amministrativo, Pietro Genovese,- con relativo schema di avviso pubblico – che di fatto apre la possibilità di effettuare un bando di reclutamento localizzato (dedicato al solo Presidio di Zona Disagiata” M.I. Longo di Mussomeli) rivolto anche a medici che hanno acquisito il titolo specialistico in un Paese Terzo (Extra UE);

2. E’ stato chiaramente confermato da più parti ed in modo autorevole (vedi intervento del Deputato Regionale del PD Giuseppe Arancio, Segretario della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana) che, il reclutamento di medici stranieri, in un percorso a breve termine, è l’unica strada percorribile vista la cronica carenza di medici specialisti in Italia ed in Sicilia in modo particolare”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “Il mio compito, da Autorità Sanitaria Locale, era quello di presentare ai vertici dell’ASP di Caltanissetta una soluzione percorribile sul piano tecnico e giuridico. La delibera sopra richiamata è una CHIARA dimostrazione che tale procedura non solo è fattibile ma è anche auspicabile. Non rientra nel mio compito agire sui tempi e sulle modalità di espletamento delle selezioni, la cui definizione appartiene esclusivamente alla Dirigenza e agli appositi uffici dell’ASP di Caltanissetta.

Concludo, semplicemente, dicendo che trovo ridicolo (oltre che irrispettoso per gli altri colleghi e per l’Istituzione stessa) il modo di comportarsi ed atteggiarsi in aula da parte di qualche consigliere ed il goffo tentativo di banalizzare il percorso di approfondimento ed il contributo portato da questa Amministrazione nel tentativo di risolvere una criticità gravissima.

A costoro invece chiedo quale contributo in termini di soluzione in tutti questi anni sono stati in grado di esprimere a parte la sterile ed inutile polemica. Faccio mio il richiamo forte che la dottoressa Santino ha fatto a tutta la politica regionale per l’adozione di pochi e semplici provvedimenti che consentirebbero alle Aziende Sanitarie di concludere con maggiore celerità le procedure di selezione del personale”.