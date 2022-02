Mazzarino, il presidente del consiglio comunale Mario Santamaria: “Rifiuti, chiariamo cosa è accaduto”

MAZZARINO – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Intervengo per chiarire la mia posizione politica quale consigliere di opposizione, relativamente alla problematica del “servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana”.

A questo proposito, preciso che giorno 2 Gennaio, veniva convocato su richiesta del Sindaco, il Consiglio Comunale, per prendere atto del Suo operato, nella qualità di Vicepresidente del Cda della SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud, in relazione all’affidamento in house, alla S.r.l. impianti SRR Caltanissetta Provincia Sud, del servizio dei rifiuti nel nostro comune.

In quell’ occasione, parliamo del 26 Gennaio 2022, in Consiglio Comunale, si è assistito, in prima ed in seconda convocazione, alla mancanza del numero legale, a causa dell’assenza sia dei Consiglieri Comunali di Opposizione (e questo ci può anche stare), sia essenzialmente per l’assenza dei Consiglieri Comunali di Maggioranza, che sostengono o dovrebbero sostenere il Sindaco Marino.

Questo ha prodotto che, in seconda convocazione, quindi il 27 Gennaio, in aula erano presenti solo 6 Consiglieri Comunali di Maggioranza ed il sottoscritto, Consigliere di Opposizione, il quale ha mantenuto il numero legale per l’approvazione dell’atto, con successiva votazione favorevole.

Mi preme sottolineare che la bocciatura di tale atto, avrebbe provocato la mancanza di prosecuzione del servizio, con conseguenze nefaste per la raccolta dei rifiuti e del servizio ad essa connessi.

A questo proposito e dopo quanto accaduto, colgo occasione quindi, per suggerire ai partiti di governo ed ai loro rappresentanti in Consiglio Comunale, di aprire un confronto politico tra di loro, per fare chiarezza riguardo l’attuale e futura coesione politica, poiché diversamente, ai cittadini verrà difficile capire quale correttezza e coerenza ci sia, nel volere ostinatamente governare e però essere divisi in ogni cosa… o meglio, nel voler ostinatamente governare senza perdere mai occasione per mostrare di essere sempre “contro” la politica ed il programma del Sindaco Marino, continuando ad essere invece, legati solo alle proprie poltrone!

Qui mi fermo.