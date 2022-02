Lavorare all’estero: un webinar gratuito Eures per scoprire canali e opportunità

Si svolgerà il 23 febbraio il webinar informativo organizzato dalla Rete Eurodesk sul programma EURES TMS, lo schema di mobilità

internazionale per lavoro, tirocinio e apprendistato a cura della Rete di cooperazione europea dei servizi per l’impiego, concepita per facilitare la libera circolazione dei lavoratori.

Il webinar, con partecipazione libera e gratuita, sarà curato dalla Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ANPAL ed è rivolto a tutti coloro interessati ad intraprendere un’esperienza di

mobilità professionale in un altro Paese europeo o Norvegia o Islanda, presentando il pacchetto di servizi di sostegno affinché possano riuscire nel loro intento.

Il programma può fornire assistenza sotto forma di indennità mirate: possono essere finanziati corsi di lingua, il riconoscimento delle qualifiche, spese di viaggio e di soggiorno.

Il webinar è gratuito e aperto a tutti.

Tutte le informazioni e il link di registrazione sono alla pagina

www.informa-giovani.net/eurodesk