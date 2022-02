Italia, uccide moglie e poi chiama i carabinieri

Femminicidio all’alba di oggi a Zeddiani, piccolo paese in provincia di ORISTANO . Un agricoltore ha ucciso la moglie e poi ha chiamato il 112 dicendo cosa aveva fatto. Il delitto e’ avvenuto in un’abitazione in via Roma, dopo una furiosa lite tra i coniugi. Sul posto sono arrivati ​​i carabinieri del Comando provinciale di ORISTANO che hanno bloccato l’omicida.

La vittima, Daniela Cadeddu 51 anni, è stata colpita con un oggetto contundente. Il marito, Giorgio Meneghel, 53 anni, agricoltore, dopo il crimine ha avvisato i militari dell’arma.

Il delitto e’ avvenuto intorno alle 7. I coniugi avevano avuto una violenta discussione. Da quanto si apprende, marito e moglie gestivano insieme un ortofrutta ma vivevano da separati, nello stesso stabile ma in due abitazioni differenti.