Italia, al bar: vuole gin ma non ha il green pass. Brasiliana 18enne, distrugge vetrata ed aggredisce i carabinieri: arrestata

Il tutto è accaduto nei giorni scorsi nei pressi della stazione ferroviaria di Seveso, una giovane brasiliana, è entrata in un bar per consumare bevande alcoliche. Alla richiesta del barista di esibire il green-pass la ragazza prima ha provato insistentemente a chiedere di soprassedere e di servirle da bere e poi ha perso il controllo di sé aggredendo l’esercente verbalmente e scagliando il portatovaglioli contro la vetrata che è andata in mille pezzi.

Con la vetrata in frantumi si è scatenato il panico tra i numerosi pendolari che stavano uscendo dalla stazione. Immediatamente allertato il “112”: una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Seregno si è portata sul posto ma, a causa dell’irruenza e della mole della giovane, tra sputi, calci e insulti verso i sanitari del “118” – un infermiere è stato anche colpito al collo – e verso i carabinieri, i militari sono riusciti a fermarla solo dopo diverse decine di minuti una volta giunti altri colleghi in supporto.

Riportata alla calma, mentre stava per salire sulla gazzella dell’Arma, la 18enne ha avuto un altro scatto d’ira è ha ingiuriato e colpito i militari nonché danneggiato l’auto di servizio.

Tratta in arresto violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, la ragazza, una volta raggiunta la caserma di Seregno, è stata riportata alla calma e collocata in camera di sicurezza in attesa della direttissima del giorno successivo che ha convalidato l’operato dei militari.

Dopo l’udienza la 18enne, già conosciuta ai carabinieri della Compagnia di Seregno per svariati reati contro la persona ed il patrimonio, essendo altresì gravata da un ordine di custodia cautelare per alcuni reati commessi da minorenne, è stata condotta presso l’istituto penale minorile di Pontremoli (MS), misura emessa in aggravamento della precedente collocazione presso una comunità educativa dalla quale la 18enne si era allontanata.