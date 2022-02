Il vaccino anti Covid per bimbi sotto i 5 anni potrebbe essere disponibile già entro la fine di febbraio

Il vaccino anti-Covid per i bimbi sotto i 5 anni d’età potrebbe essere disponibile già entro la fine di febbraio. Secondo quanto riferisce Adnkronos, è quanto sostiene il Washington Post, citando fonti al corrente del dossier, secondo le quali le aziende Pfizer e BioNTech dovrebbero presentare già oggi alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense una richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza per bambini di età compresa tra sei mesi e cinque anni.

E in Italia quando arriverà? Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa potrebbe arrivare in primavera. La Pfizer ha dichiarato a gennaio di aspettarsi gli ultimi risultati di una sperimentazione clinica per bambini di età inferiore ai 5 anni entro aprile, dopo aver modificato il suo studio per somministrare una terza dose a tutti coloro che hanno meno di cinque anni almeno otto settimane dopo l’ultima vaccinazione. (AdnKronos).