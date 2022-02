Campofranco. Finanziato il terzo progetto per il Servizio civile “Benessere a …Cielo Aperto”

CAMPOFRANCO. E’ stato finanziato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale n. 46 del 25 gennaio 2022, è in TERZO dei tre progetti che finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili – per realizzare attività finalizzate al coinvolgimento della popolazione campofranchese in attività di riqualificazione delle aree verdi ricadenti nel territorio.

Il progetto si intitola “Benessere a …Cielo Aperto”. Tali interventi consentiranno ai cittadini di aumentare il senso di sicurezza, una maggiore sensibilità per le tematiche ambientali e l’uso razionale del suolo. Il settore di intervento è quello ambientale con il recupero di aree a verde o di nuova realizzazione. Il progetto prevede l’impegno di 10 volontari (18 anni compiuti e 29 non compiuti) di cui 4 con minori opportunità e giovani con temporanea fragilità personale e sociale. PER LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER QUESTO PROGETTO E PER GLI ALTRI DUE, ANDARE SU www.namjai.it. La scadenza è per il 10 febbraio alle 14.