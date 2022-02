Caltanissetta, colpo di pistola via Niscemi: … “auto-agguato”

CALTANISSETTA – Niente scenari da far-west o moventi criminosi dietro al colpo di pistola esploso in via Niscemi a Caltanisetta che ha ferito Mirko Seminara. In realtà, sarebbe soltanto, un caso di imprudenza.

Il ferito insieme ad un conoscente, che ieri sera si è recato dai carabinieri per fare luce sull’accaduto, erano intenti ad ‘armeggiare’ con la pistola dalla quale sarebbe partito accidentalmente lo sparo.

La versione è ovviamente al vaglio degli investigatori ma, dalla tipologia di ferita riportata alla gamba dal Seminara, e da una serie di riscontri, sembrerebbe ‘credibile’. Spiegherebbe, inoltre, il perchè nessuno ‘abbia visto niente’ senza dover scomodare l’omertà che alcuni mezzi di comunicazione avevano enfatizzato nel racconto della vicenda e nei titoli.

Il fatto potrebbe essere accaduto dentro la sala-giochi che è ubicata nell’immediatezza del luogo in cui la vittima è stata soccorsa.

Al momento nessun indagato sulla vicenda.