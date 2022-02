Anziana ex attrice credeva di aver ricevuto lettera minacce, ma era solo una richiesta di autografi

Un intervento decisamente inconsueto quello effettuato dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Foligno. Gli agenti sono intervenuti per la richiesta di aiuto da parte di un’anziana signora, pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato di Polizia.

La donna ha riferito ai poliziotti, immediatamente giunti presso la sua abitazione, di aver ricevuto una lettera da un mittente a lei ignoto che l’aveva turbata. Sul posto, gli agenti hanno tuttavia accertato che la signora – che in passato aveva lavorato come attrice anche in film diretti da importanti registi italiani – non aveva ricevuto alcuna minaccia, bensì la lettera di un ammiratore.

Precisamente, si trattava di un uomo residente in Svizzera, collezionista di fotografie di attrici famose. L’uomo aveva spedito alla donna due foto che la ritraevano sul set di film risalenti ad alcuni decenni fa, con la richiesta di restituirgliele autografate. Dopo aver ricostruito quanto accaduto e rassicurato l’anziana signora, gli agenti si sono a lungo intrattenuti con la donna che, compreso l’equivoco, si è mostrata ben contenta di assecondare la richiesta del collezionista – ammiratore oltralpe.