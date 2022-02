Anche il borgo di Sutera nel Corso di formazione online per accompagnatori e guide turistiche promosso da Siciliatourleaders e BCsicilia

Nell’ambito del Corso di formazione online per Accompagnatori e Guide Turistiche “La Sicilia tra fede, arte, natura e tradizioni popolari” promosso da Siciliatourleaders e BCsicilia, si terrà mercoledì 16 Febbraio 2022 alle ore 17 una conferenza online dal titolo “Piccoli borghi e tradizioni: alla scoperta dei luoghi più nascosti della fede popolare”.

Dopo la presentazione del dott. Giancarlo Sotera, Presidente Siciliatourleaders, e del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è prevista la relazione della dott.ssa Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede BCsicilia di Catania.

La parola borgo evoca in noi qualcosa di intimo, di familiare ma, allo stesso tempo di segreto e misterioso.

Il borgo è la terra natia, la memoria dei padri e dei nonni, la culla della nostra civiltà. Oggi la Sicilia custodisce ben 23 borghi inseriti tra “I borghi più belli d’Italia”. Pur citandoli tutti, durante l’incontro approfondiremo la conoscenza dei tesori artistici e devozionali di alcuni di essi: Sutera, Calascibetta, Novara di Sicilia, San Marco D’Alunzio, Geraci siculo, Monterosso Almo, Buccheri.

I borghi costituiscono un tema di grande attrattiva turistica anche nell’ottica del turismo esperienziale.

Gli incontri sono gratuiti per i soci di Siciliatourleaders e BCsicilia, per i non soci è prevista una quota di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni: info@siciliatourleaders.com – 349/8169505.