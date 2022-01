Spagna: incendio in casa riposo, almeno 5 morti e 11 feriti

Almeno cinque persone sono rimaste uccise in Spagna nell’incendio di una casa di riposo avvenuto durante la notte tra ieri e oggi, hanno detto i soccorritori. “Ci sono cinque morti” e undici persone ricoverate per intossicazione, hanno annunciato su Twitter i servizi di soccorso di Valencia, nell’est della Spagna.

L’incendio e’ avvenuto intorno a mezzanotte in una casa di cura per anziani situata nel comune di Moncada. I vigili del fuoco hanno salvato 25 persone all’interno dell’edificio prima di circoscrivere le fiamme. La stampa locale parla di un cortocircuito all’interno delle apparecchiature mediche come ipotetica causa del rogo.