Sicilia, Rete Studenti Medi: “Gestione scuola inadeguata, manca sicurezza “

Il 13, 14 e 17 di gennaio sono scesi in piazza in tutta la Regione per manifestare contro “la condizione precaria in cui gli istituti siciliani versano da anni e che la pandemia ha solo aggravato”.

Adesso la Rete degli studenti medi di Sicilia torna a puntare il dito contro “l’inaccettabile gestione” del rientro in classe da parte della Regione siciliana. “Dopo due anni di pandemia la mancanza di investimenti e di una visione di rinnovamento dell’intero sistema scuola non sono più giustificabili – dicono -.

Il dover ancora riflettere sulla possibilità della Dad non è stato altro che l’indicatore di una mancanza di attenzione delle istituzioni nei confronti della scuola. I problemi che denunciamo da anni continuano a esistere: mezzi di trasporto, aule e plessi rimangono inadeguati e insufficienti”.

“La nostra è una scuola di periferia molto vicina ai paesi più piccoli e di conseguenza abbiamo un elevato tasso di pendolari che sono costretti a frequentare mezzi di trasporto che non rispettano il distanziamento e le altre norme in vigore – dice la rappresentante di consulta del liceo Basile di Palermo, Angelica Ingrassia -. La nostra richiesta non è quella di un rientro in dad, ma quella di un rientro in sicurezza: servono screening e mascherine Ffp2 gratuite”.

Critiche anche da Francesco Alongi e Chiara Bazzano, rappresentanti d’istituto dell’I.I.S.S. Volta.