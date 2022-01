Palermo, Calcio: vasto incendio sul monte Pellegrino, indagati 13 ultras

Causarono l’incendio su Monte Pellegrino: per 13 ultras del Palermo si sono chiusi adesso le indagini, con perquisizioni della polizia di Stato e del Corpo forestale in varie parti della citta’. I fatti, che hanno visto coinvolti i 13 indagati per i quali si prospetta a breve la richiesta di rinvio a giudizio, risalgono al 23 maggio scorso, in occasione del match Palermo-Avellino al “Barbera”.

Gli scalmanati tifosi avevano deciso di decidere la loro squadra del cuore accendendo fuochi d’artificio e fumogeni in cima a Monte Pellegrino. Ne era scaturito un vasto incendio che aveva l’ambito alcune abitazioni private e messo a rischio le antenne radiotelevisive di Pizzo Manolfo.

Dopo le operazioni di spegnimento delle fiamme, durate oltre un giorno anche a causa del vento di scirocco e costate circa 30 mila euro a causa dell’impiego di un canadair proveniente da Roma, gli uomini del Corpo forestale della Regionee i poliziotti della Digos, coordinati dalla procura di Palermo, hanno individuato i responsabili dell’incendio, oggi destinatari di avviso conclusione di indagini preliminari.

La maggior parte di loro – tutti riconducibili al gruppo Ultras Curva Sud – ha precedenti specifici in materia di reati da stadio. Alcuni non potevano neanche assistere agli incontri sportivi a causa del Daspo a cui erano sottoposti. In particolare a 5 indagati gli agenti, con il concorso di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, hanno eseguito decreti di perquisizione emessi dalla procura alla ricerca di altro materiale, sequestrando i dispositivi cellulari degli indagati.

Gli ultras non potranno più accedere allo stadio per i prossimi anni, essendo stati uniti da misure Daspo emessi dal questore di Palermo. Nei confronti dei recidivi e’ stato anche disposto l’obbligo di confronto negli uffici di polizia durante gli incontri sportivi del Palermo .