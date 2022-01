Nissa, “colpo grosso” in società: il nisseno Carlo Amorelli è il nuovo Team Manager

CALTANISSETTA – Si lavora sodo in seno alla Nissa Calcio dopo la decisione del presidente Arialdo Giammusso di restare alla guida del sodalizio biancoscudato. Con una nota stampa, pubblicata sulla pagina facebook ed accolta con grande favore dalla tifoseria, la società annuncia che “La Nissa rafforza la struttura sportiva con la nomina di Carlo Amorelli a team manager della prima squadra. Amorelli è nisseno ed ha una grande passione per il calcio. In passato ha collaborato con la CL Calcio e la Nissa 1962. Adesso metterà la sua professionalità e la sua esperienza a servizio dei biancoscudati”.

Il nisseno Carlo Amorelli è una figura molto conosciuta ed apprezzata in città che forte della sua pluriennale esperienza nel mondo calcistico saprà certamente offrire un prezioso contributo al team biancoscudato.