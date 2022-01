Musumeci: “Prendo atto dell’esito del voto, adottero’ decisioni”

Non posso non prendere atto dell’esito del voto espresso dall’Aula e del suo significato politico. Se qualche deputato – vile e pavido – si fosse illuso, con la complicita’ del voto segreto, di aver fatto un dispetto alla mia persona, si dovra’ ricredere. Perche’ il voto di questo pomeriggio – per la gravita’ del contesto generale – costituisce solo una offesa alle Istituzioni regionali, a prescindere da chi le rappresenta. Nella consapevolezza di avere ottenuto la fiducia del popolo siciliano, adottero’ le decisioni che riterro’ piu’ giuste e le rendero’ note entro le prossime 24 ore”. Lo dice il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci.