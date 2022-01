Mussomeli, ripristinati PPI Pediatrici. Compiacimento Camera del Lavoro

MUSSOMELI – Dal segretario della locale Camera del Lavoro Salvatore Cardinale riceviamo e pubblichiamo: “Questa Camera del Lavoro esprime vivo compiacimento per l’adozione, in data 28/12/3201, da parte del management dell’ASP di Caltanissetta, dell’atto deliberativo 3302 con cui vengono ripristinati nell’intero territorio provinciale, e quindi anche a Mussomeli, i servizi di Punti di Primo Intervento Pediatrici. Alla sede di Mussomeli sono stati assegnati quattro pediatri. Il servizio di Primo Intervento Pediatrico si rivolge a bambini e adolescenti da 0 a 14 anni e dovrebbe essere allocato, così come era prima, all’interno dell’ospedale nei prefestivi e festivi, ossia nei giorni in cui il pediatra di famiglia non effettua ambulatorio. il PPI Pediatrico di Mussomeli sarà in grado di soddisfare le esigenze assistenziali dei piccoli utenti sia della nostra città che dell’intero Vallone e, considerata la chiusura del reparto di Pediatria, viene giustamente ritenuto indispensabile dai genitori. L’auspicio di questa Camera del Lavoro è che quello di oggi rappresenti il primo passo per una futura riapertura del reparto di pediatria di cui si avverte l’assoluta necessità”.