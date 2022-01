Mussomeli e Vallelunga: domande per il servizio civile.Scadenza 26 gennaio 2022

MUSSOMELI –Chi intende partecipare alla selezione dei volontari in servizio civile presso le Misericordie di Mussomeli e Vallelunga Pratameno e di altre Misericordie incluse nello stesso progetto (Regalbuto, Enna, Catenanuova, Gagliano Castelferrato, Niscemi, e Marineo) deve presentare la domanda entro il prossimo 26 gennaio 2022. Il titolo del progetto “NONNI FELICI IX. NUOVI BISOGNI SOCIALI E NUOVE RISPOSTE”, è proprio quello delle provincie siciliane di Enna, Caltanissetta, Palermo, province, che sono confinanti tra loro. L’area di intervento del progetto è incentrata sulle attività di assistenza alla fascia di popolazione relativa ad adulti e terza età in condizioni di disagio, disabili, pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale e a soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale. Da tenere presente che:

• La raccolta delle domande: come lo scorso anno, con modalità online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

• I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

• Per la Domanda On-Line di Servizio Civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla Home Page della piattaforma stessa. Per tutte le informazioni riguardanti il Bando, la guida alla compilazione delle domande, dubbi ed attivazione SPID, i Giovani possono consultare il sito internet del Dipartimento al seguente indirizzo http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda on line devono obbligatoriamente allegare oltre al documento di identità valido anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso,

Le domande di partecipazione devono essere presentate on-line sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. Il compenso è di € 444,30 mensili.