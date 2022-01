Italia, positivo al Covid, esce di casa ubriaco e si ribalta con l’auto: 37enne grave

Era risultato positivo al Covid-19 e quindi sarebbe dovuto rimanere a casa.

Ma ha deciso di mettersi al volante della sua automobile, un’Alfa Romeo, in stato di ebbrezza alcolica.

Il risultato è stato un incidente stradale con tanto di automobile ribaltata lungo la strada provinciale Val di Foro nei pressi di Casacanditella.

Così un 37enne residente a Bucchianico ha riportato un politrauma a testa, torace con contusioni varie ed è stato accompagnato nell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti in codice rosso. Ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre alle lesioni ha anche rimediato due denunce da parte dei carabinieri intervenuti sul posto: la prima per guida in stato di ebbrezza dopo essersi rifiutato di sottoporsi al test alcolemico (i primi ad accorrgesi del forte odore di vino sono stati i soccorritori e la seconfa per aver violato l’obbligo di isolamento domiciliare. Per liberarlo dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco.