In Sicilia 8.133 nuovi casi di Covid e 43 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – In leggero calo i casi di Covid in Sicilia. Dalla lettura del quotidiano bollettino del Ministero della Salute emerge che il numero dei nuovi positivi è pari a 8.133 (-473), con 46.516 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività al 17,48%. Tornano a scendere i decessi registrati, 43 (-29). I guariti sono 1.426, gli attualmente positivi salgono di 6.664 unità attestandosi su un numero totale di 190.802. Lievissima flessione dei ricoveri nei reparti ordinari, 1.386 (-3); per il secondo giorno stabili le terapie intensive a 170 con 11 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 189.246 persone.

(ITALPRESS).