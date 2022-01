Giornata della Memoria all’I.C. Paolo Emiliani Giudici di Mussomeli

MUSSOMELI – Nel 2000 lo Stato italiano ha stabilito che il 27 gennaio di ogni anno venisse ricordato come il “Giorno della Memoria” e che, collegati a questo ricordo della Shoah, venissero promossi progetti e percorsi educativi formativi e didattici finalizzati anche a decostruire le forme ancora radicate di pregiudizio, antisemitismo, razzismo e xenofobia. Nella giornata odierna gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli, non potendo realizzare manifestazioni all’interno della scuola per le restrizioni legate alla pandemia, hanno portato a compimento un percorso progettuale condiviso con gli studenti e le famiglie che ha dato spazio a diverse iniziative come ricerche, letture, dibattiti, ascolto di testimonianze nel rispetto delle differenti sensibilità ed età degli studenti. Accogliendo con entusiasmo una lodevole iniziativa dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) “Bella Ciao” di Mussomeli, gli alunni hanno prodotto degli elaborati grafici a tema, già esposti nella sede ANPI, effettuando una rielaborazione creativa delle conoscenze. La Dirigente Alessandra Camerota riferisce che è compito della scuola fare in modo che le giovani generazioni sviluppino gli anticorpi necessari per riconoscere e combattere le nuove manifestazioni di discriminazione, sopraffazione, razzismo. Addentrarsi con lucidità nel passato serve anche per imparare a cogliere con prontezza tutti i segnali di allarme e di pericolo che continuano a mettere a rischio lo sviluppo della vita civile e democratica e il rispetto dei fondamentali diritti umani