Ecco il nuovo calendario fotografico a colori 2022 dell’ing. Gaetano Alù dedicato a San Cataldo

SAN CATALDO. L’ing. Gaetano Alù ha progettato per l’anno 2022, un calendario fotografico a colori su San Cataldo. Il calendario riporta, sia nella copertina che nelle pagine dei mesi dell’anno, le foto di alcuni luoghi significativi della Città di San Cataldo. Le dimensioni del calendario sono di 55 cm x 35 cm e può essere utilizzato sia come programmazione mensile da utilizzare nella propria scrivania oppure da appendere a parete.

La copertina riporta la foto dell’Altare ai Caduti per la Patria, nel primo conflitto mondiale 1914 – 18, la foto del Monumento ai Marinai caduti nel secondo conflitto mondiale 1939 – 45, la foto del Corso principale, la foto della Chiesa del Santissimo Rosario con la torre civica con orologio, la foto dell’Ospedale Maddalena Raimondi e la foto del Santo Patrono “San Cataldo2.

I due monumenti, l’Altare della Patria e il Monumento ai Marinai si trovano in piazza degli Eroi che rappresenta un posto di ritrovo per i giovani di San Cataldo. Il corso principale inizia dal Monumento ai caduti sino a raggiungere l’Ospedale “Maddalena Raimondi” di San Cataldo. Questo corso principale ha due nomi, Corso Sicilia e Corso Vittorio Emanuele, e rappresenta una delle caratteristiche più belle di San Cataldo, è lungo 2 Km e divide l’abitato in due parti. La Chiesa del Santissimo Rosario, risale al Seicento, è situata lungo il corso principale del paese, precisamente si trova in corso Vittorio Emanuele. La Chiesa è ad una navata unica. In questa Chiesa vi è la torre civica con l’ orologio più importante per i sancataldesi. Il patrono della Città di San Cataldo, presente in copertina e nell’ultima pagina, è un monaco Cristiano Irlandese del 7° secolo, San Cataldo fu Vescovo di Taranto. Il suo culto è molto sentito dai sancataldesi che lo invocano contro le guerre, le epidemie e la morte improvvisa.

L’ Ospedale Maddalena Raimondi sorge all’uscita del Comune di San Cataldo, ha rappresentato il fiore all’occhiello del Comune di San Cataldo. Nel recente passato, a seguito di un progetto redatto anche dall’Ing. Gaetano Alù, l’Ospedale in molte delle sue parti è stato ristrutturato e ammodernato. In questo calendario è’ stato valorizzato il numero 22 e il suo significato. Questo numero è un aspetto identitario e popolare della Comunità Sancataldese.

Il numero 22 rappresenta il concetto di follia. Questo concetto trae origini ed è legato ai moti popolari del 1820 e sull’antagonismo con i cittadini di Caltanissetta. Nel recente passato sono stati fatti degli studi per fare ulteriore chiarezza su questo importante numero che identifica i cittadini Sancataldesi. Nel calendario, progettato dall’ Ing. Gaetano Alù, nella prima pagina dove si riporta la scritta dell’anno 2022, con un progetto grafico è stato evidenziato il numero 22.

Il territorio del comune di San Cataldo sorge in una zona collinare posta a 625 metri sul livello del mare. Il territorio confina con i comuni di Serradifalco, Mussomeli e Caltanissetta. Il comune è nato nel 1600 e contava 722 abitanti, oggi gli abitanti sono quasi 21.000. E’ distante otto chilometri da Caltanissetta.

Nel mese di Gennaio il calendario riporta la foto della Chiesa Madre di San Cataldo che si trova in Piazza Madrice. La Chiesa Madre, era intitolata precedentemente alla Natività di Maria. La costruzione risale al 1600. Possiede il titolo di arcipretura, per cui i parroci che la reggono assumono il titolo di Arciprete della Città di San Cataldo. Nel 1695, a causa di un crollo del transetto destro, che interessò la cappella di San Cataldo e del Crocifisso, la Chiesa venne ricostruita completamente così come oggi appare. In quella occasione la Chiesa Madre fu intitolata all’Immacolata Concezione, ma la vecchia dedicazione non si perse del tutto in quanto sull’Altare maggiore rimase il dipinto della Natività di Maria (detto di Sant’Anna). La Madrice rimase chiusa, dall’Aprile del 1965 al Dicembre del 1979, con decreto del Sindaco, dovuto all’instabilità della struttura edilizia. Il culto continuò nella chiesa di San Giuseppe, dove furono trasportati statue e paramenti. In Chiesa Madre vi è la sede dell’Associazione San Giovanni Paolo II, fondata dalla famiglia Alù Lanzarone il 22 Ottobre 2011 e presentata in Chiesa Madre alla Città di San Cataldo il giorno 11 Maggio del 2012. Il presidente dell’Associazione è Ing. Gaetano Alù.

Il mese di Febbraio riporta la foto di Via Piave che è una importante via di collegamento in una zona di espansione urbanistica di San Cataldo e la foto della Chiesa Sant’Alberto Magno che è una Chiesa caratterizzata da un moderno stile architettonico. E’ stata realizzata negli anni 1970.

Il mese di Marzo riporta la foto della Chiesa Santa Maria di Nazareth e Statua di San Giovanni Paolo II. Questa è una Chiesa di nuova costruzione e si trova all’ingresso della Città. La Statua di san Giovanni Paolo II, collocata nel piazzale della moderna Chiesa Santa Maria di Nazareth, esprime il significato della devozione di molti Sancataldesi al Santo Padre.

Il mese di Aprile, riporta la foto del campo Sportivo di San Cataldo denominato “Valentino Mazzola” rappresenta il ricordo calcistico di molte generazioni di sancataldesi, la foto di Via Trieste che è una delle più importante vie di collegamento con la strada statale che conduce a Caltanissetta e la foto della Stazione Meteo di San Cataldo, ubicata in via Della Rinascita di San Cataldo. Questa stazione meteo nasce da una idea di un giovane ingegnere di San Cataldo, ing. Marco Luigi Latona. Per i sancataldesi rappresenta un riferimento per le consultazioni meteo.

Il mese di Maggio riporta la foto del fabbricato “San Giovanni Paolo II”. Questo fabbricato è uno dei pochi e importanti fabbricati storici di San Cataldo. Si trova in Via San Gaetano, conosciuto come la “Centrale” perchè vi erano gli uffici dell’Enel. Di recente è stato denominato Complesso Edilizio “San Giovanni Paolo II”, a seguito del progetto di ristrutturazione curato dall’Ing. Gaetano Alù e dall’Ing. Giovanni Giannavola. La realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’importante complesso edilizio, restituirà alla Città uno dei più belli ed antichi fabbricati edilizi.

Il mese di Giugno riporta la foto della Statua di San Giovanni XXIII collocata, in una piazzetta, di fronte il Palazzo Municipale ed esprime la devozione di molti Sancataldesi al Santo Padre, e la foto del Municipio, elegante Palazzo in stile moderno lungo il corso Vittorio Emanuele. Il palazzo municipale rappresenta un riferimento geografico per tutti i Sancataldesi, e la foto della Scuola Elementare De Amicis. Questa Scuola è il ricordo di molti. Quasi tutti i Sancataldesi hanno frequentato la scuola elementare De Amicis.

Il mese di Luglio, riporta, la foto della Torre Civica dell’orologio, situata nella parte alta della Città, in una traversa di Via Garibaldi, ed è un elegante torre civica che rappresenta un riferimento anche geografico per i sancataldesi.

Il mese di Agosto, riporta la foto dell’Istituto Suore Maria Ausiliatrice e del Calvario. L’Istituto è stato, nel passato, il punto di riferimento scolastico per le ragazze di San Cataldo. Moltissime ragazze si sono diplomate Maestre in questo storico Istituto. Il Calvario appartiene alla storia di San Cataldo. Nel Calvario, Il Venerdì Santo di ogni anno, in questo bellissimo palcoscenico, va in scena la “Scinnenza”.

Il mese di Settembre, riporta la foto della Chiesetta Santa Maria delle Grazie. E’ una piccolissima Chiesetta, al momento è diruta e chiusa al culto. Si trova in zona Grazia a San Cataldo. Molti fedeli conservano tanti ricordi. Dovrebbero iniziare i lavori di ricostruzione su progetto redatto dall’Ing. Gaetano Alù.

Il mese di Ottobre, riporta la foto di Via Don Bosco e via Senatore Vassallo. La via Don Bosco è una delle più importanti vie della Città di San Cataldo. E’ un punto di riferimento per tutti, anche perchè in questa Via Don Bosco vi è l’Oratorio Salesiano “San Luigi”. La via Senatore Vassallo è una piccola ma importante vie di collegamento tra il Corso Vittorio Emanuele e la Via Don Bosco. Nel recente passato a seguito di un progetto redatto anche dall’Ing. Gaetano Alù, questa via è stata ammodernata e riqualificata.

Il mese di Novembre riporta la foto del Quartiere Santa Germana. Questo quartiere è stato ed è uno dei più famosi quartieri popolari di San Cataldo. Tanti giovani sono cresciuti e si sono formati in questo quartiere. Il mese di Dicembre riporta la foto dell’ Oratorio Salesiano di San Cataldo denominato “San Luigi” con il suo campetto sportivo utilizzato per giocare a calcio è stato ed è il punto di riferimento formativo per tutti i giovani di San Cataldo. Tutti i ragazzi Sancataldesi conservano uno o più ricordi belli vissuti in Oratorio e la foto della Casa Lavoratrice che si trova in Piazza San Francesco a San Cataldo, rappresenta per molti Sancataldesi un Istituto che ha dato lavoro e aiuto a molte Donne di San Cataldo. In questo Istituto vi è la sede legale del Rotary Club di San Cataldo.

Nel retro copertina sono riportate la foto del Santo Patrono, San Cataldo, e la foto panoramica della città di San Cataldo. Riporta anche una breve descrizione della Città di San Cataldo e del significato del numero 22 che caratterizza la città di San Cataldo.