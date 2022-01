Conferenza sindaci provincia di Caltanissetta: riavvio attività didattiche

Nella conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta tenuta questa mattina alle ore 12.00, si è deciso di riconvore domani, sabato 8 gennaio 2022 – ore 15.00 per prendere visione della relazione epidemiologica richiesta ufficislmente all’ASP di Caltanissetta in occasione dell’incontro avuto questa mattina e consentire la partecipazione oggi pomeriggio alla riunione specifica indetta dall’ANCI Sicilia sul tema.

L’indirizzo dei sindaci, da confermare domani con i dati della relazione, è quella di emettere ordinanza di sospensione delle lezioni in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

Domani pomeriggio stesso, dunque, daremo ufficialità della posizione ed emetteremo eventuale ordinanza. I Sindaci di Acquaviva Platani ,di Bompensiere, di Butera, di Caltanissetta,di Campofranco,di Delia,di Marianopoli , di Gela, di Mazzarino, di Milena,di Montedoro, di Mussomeli, di Niscemi , di Resuttano, di Riesi, di San Cataldo, di Santa Caterina Villarmosa, di Serradifalco, di Sommatino, di Sutera, di Vallelunga Pratameno, di Villalba.