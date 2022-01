Campofranco,servizio civile: finanziato il progetto”Benessere e cura. Anziani protagonisti”

CAMPOFRANCO – E’ uno dei TRE progetti che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili – per azioni mirate al rafforzamento dei servizi territoriali e domiciliari e per assicurare un supporto alle persone anziane e fragili e anche per dare un valido supporto a quei familiari che hanno un ruolo di vicinanza e accudimento dell’anziano. “Con soddisfazione – informa il sindaco Rino Pitanza – ci è stato comunicato dalla progettista che questo progetto (e altri due di cui daremo notizia a breve) è rientrato nella graduatoria di finanziamento e a breve inizieremo l’iter che porterà ad avere 6 volontari (18 anni compiuti e 29 non compiuti) di cui 2 con minori opportunità e giovani con temporanea fragilità personale e sociale. Il progetto, nella sua fase di attuazione, prevede l’educazione e la promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile, del sociale, dello sport e di animazione culturale per gli anziani.Maggiori dettagli, modalità di partecipazione e programma operativo saranno forniti a breve con presunto inizio alla fine di febbraio / inizi marzo”