Caltanissetta, servizio civile alla FIDAS. Domande entro il 26 gennaio 2022

La Fidas di Caltanissetta ha ottenuto l’accreditamento all’albo degli Enti di

SCU (Servizio Civile Universale).

La sezione locale di donatori di sangue è sede di accoglienza dell’Ente capofila la Fondazione Pia Casa e parteciperà al

bando di Servizio Civile 2021 per la selezione per 56.205 operatori volontari di età compresa tra i 18 e 28 anni.

Il progetto “Percorsi di Vita” ha 4 posti disponibili e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 26 gennaio 2022 alle ore 14.00.

Il bando è disponibile sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale al link:

https://www.politichegiovanili.gov.it/media/lg2nbb0u/bando-ordinario_2021_13dic2021-signed.pdf

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la

piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile

scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio

civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non

avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1168/guida_dol_bando2021.pdf

Sono previste, in alcuni progetti, riserve di posti per giovani con minori opportunità (nello specifico difficoltà

economiche).

Previste poi, in altri progetti, alcune misure “aggiuntive” (nello specifico un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere). Per candidarsi ai posti riservati il candidato dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.

Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Il calendario di convocazione per i colloqui di selezione dei candidati sarà

pubblicato sulla home page del nostro sito 10 giorni prima del loro inizio.

La pubblicazione del calendario sul sito ha valore di notifica e la mancata

presenza al colloquio è considerata rinuncia.



Per informazioni si può chiamare l’Ufficio di servizio civile della Fondazione al

3398290112 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 oppure puoi inviare una mail serviziocivile@fondazionepiacasa.eu.

Visualizza il sito www. Fondazionepiaca.eu