Al via sperimentazione di un vaccino anti Covid sotto forma di cerotto in Svizzera

Un vaccino sotto forma di cerotto contro il Covid-19 sarà testato dal 10 gennaio all’Unisanté di Losanna in Svizzera su 26 volontari sani che saranno seguiti per sei mesi. E’ la notizia che riporta Adnkronos e che costituisce una novità importante sul fronte della lotta e del contrasto al Covid.

L’obiettivo è sviluppare una risposta cellulare contro diverse proteine di SARS-CoV-2, al fine di fornire una protezione più duratura e più ampia contro le varianti, hanno fatto sapere dalla Unisanté di Losanna. “Questo è un vaccino complementare ad altri vaccini già esistenti, che sono efficaci. Non si intende sostituirli”, sottolinea il medico coordinatore di questa sperimentazione clinica di fase 1 a cui è stata incaricata dalla società biotecnologica britannica Emergex Vaccines. Il vaccino, che non utilizza l’Rna messaggero, verrà somministrato ai volontari, utilizzando micro-aghi profondi meno di un millimetro, perché in questa fase non è ancora un cerotto.

I primi risultati saranno disponibili entro questa estate, probabilmente a giugno. Se gli studi clinici di fase 1, poi, la 2 e la 3 daranno risultati soddisfacenti, il vaccino sotto forma di cerotto sarà disponibile non prima del 2025. (Adnkronos).