A Sommatino in poche ore esaurite le disponibilità per la vaccinazione anti Covid di domenica 23 gennaio

SOMMATINO. Le vaccinazioni anti Covid previste per la giornata di domenica prossima 23 gennaio, sono andate tutte esaurite. L’amministrazione comunale ha spiegato che “Si sono esaurite tutte le disponibilità in poco tempo perché la domanda di prenotazione è stata molto elevata. Le vaccinazioni a Sommatino continueranno a ripetersi con cadenza periodica”.

La vaccinazione del prossimo 23 gennaio si svolgerà dalle 9 alle 14 presso il Poliambulatorio in viale Aldo Moro. Saranno effettuate prime dosi, da 12 anni in su, seconde dosi, e terze dosi dai 18 anni in su.