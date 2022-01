A Serradifalco l’amministrazione comunale punta al recupero e restauro dei bevai di San Giuseppe e della Testa dell’Acqua

SERRADIFALCO. Un progetto per il recupero e la valorizzazione dei bevai di Largo San Giuseppe e Largo Fonte. I due bevai sono stati inseriti dall’amministrazione comunale in un unico progetto di fattibilità tecnica denominato “Percorso storico-culturale ambientale – dal Duca di Serradifalco alla Riserva Naturale Orientata Lago Soprano”.

Tale progetto è finalizzato ad ottimizzare la fruizione degli spazi urbani del centro storico del Comune di Serradifalco, in un’ottica prioritaria di miglioramento, riqualificazione e valorizzazione dei sistemi e servizi di accoglienza nel settore turistico sul proprio territorio comunale. Al momento, largo San Giuseppe versa in uno stato di abbandono al pari dell’antico bevaio che si trova nelle sue vicinanze.

Il progetto, il cui importo complessivo è di 113.791,34 euro, è stato presentato a Ministero per i beni culturali e il turismo venendo anche inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche e prevede, in caso di finanziamento, non solo il recupero e la valorizzazione di Largo San Giuseppe, ma anche il restauro della “Testa dell’acqua” di Largo Fonte.