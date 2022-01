A Campofranco poco più di novanta i casi di positività al Covid. Il 10 gennaio nuovo Open Day vaccinale

CAMPOFRANCO. Anche Campofranco, purtroppo, non si è sottratto al fenomeno legato all’aumento del numero di contagi da Covid di queste ultime ore. Lo ha confermato il sindaco Rino Pitanza. Sono, stando ai dati dell’Asp, 71 i casi di positività e 2 i ricoveri.

“A questi numeri – ha spiegato il sindaco – dobbiamo aggiungere quelli che sono risultati positivi negli due giorni e nelle ultime ore e fino a pochi minuti fa che ancora devono essere lavorati dal sistema ASP per arrivare ad un totale di 92 soggetti positivi e 3 ricoverati in Ospedale. Lo stato di salute di tutti, in questi giorni ha destato anche qualche preoccupazione soprattutto quando si è trattato di neonati o di pochi mesi di vita… mentre per gli altri si sono verificati i classici sintomi di febbre alta, raffreddore, tosse, dolori e anche qualche perdita di gusto e olfatto”.

Il sindaco ha inteso manifestare il proprio apprezzamento “a tutti quelli che, con alto senso civico e sociale, si sono sottoposti ai test quando hanno avvertito i primi sintomi e che si sono “denunciati” ai medici di famiglia e al sindaco per il da farsi”.

Intanto, il prossimo 10 gennaio nuovo Open Day di vaccinazioni al Palasport. E’ possibile ancora prenotarsi al 0934 – 959670.